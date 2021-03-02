طقس مائل للحرارة غدا الاربعاء في الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند 04:19 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:56 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الاول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 19 75 25

دبــي 34 20 65 25

الشارقة 34 15 75 20

عجمان 31 18 85 30

أم القيوين 32 17 85 30

رأس الخيمة 34 18 85 25

الفجيرة 28 20 75 55

العين 34 20 60 20

ليوا 36 18 75 20

الرويس 31 19 80 25

السلع 31 17 75 30

دلما 25 21 80 45

طنب الكبرى 26 19 85 40

طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40