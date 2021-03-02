142169 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 142169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1580 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 132945 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .

