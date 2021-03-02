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شكرا لقرائتكم خبر عن 142169 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021
أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 142169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1580 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 132945 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 19 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 198 والمنومين في العناية المركزة 70 حالة .