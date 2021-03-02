شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين العرب : ندعم حق المملكة المشروع في الدفاع عن أمن أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان اتحاد المحامين العرب ، الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية من قبل جماعة الحوثي .

وقال الاتحاد ، أن استمرار الاعتداءات غير المسؤولة وغير المبررة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من ايران على أراضي المملكة ليمثل ـ وبحق ـ انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ، وعدواناً سافراً على المملكة التي تسعى للحفاظ على امن حدودها ، وحماية شعبها من أي عدوان يستهدفها .

وإذ يعرب اتحاد المحامين العرب عن ادانته الشديدة لتلك الاعتداءات المتكررة ، ليواصل دعمه ومساندته للمملكة في حقها المشروع في الدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية .

كما يؤكد اتحاد المحامين العرب عن تأييده لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2564 القاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن ، ومواصلة عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022 ، وصولاً لوضع حد لتلك الازمة التي لا تهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وحدها ، بل تستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها .