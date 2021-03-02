شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : هجمات الميليشيا ضد جازان «عمل إرهابي جبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.

وجددت وزارة خارجية البحرين، موقف بلادها الداعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.