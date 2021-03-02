"الطوارئ والأزمات" بالشارقة يعتمد الإجراءات الاحترازية لمركز سيتي سنتر الزاهية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها ‏ المركز التجاري، " سيتي سنتر الزاهية الشارقة " بمنطقة الزاهية، استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى، وكان في استقبالهم محمد الرئيسي مدير سيتي سنتر الزاهية، والمناطق الشمالية لمجموعة الفطيم.



جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للفريق المحلي، التي أتت بناءً على توجهات رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، وتأكيداً على أهمية الاطلاع على جاهزية المبنى التجاري، والتزامه بتطبيق البروتوكول الخاص، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19، وذلك حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

وتتضمن الإجراءات الوقائية التي اعتمدها الفريق توفير أجهزة تعقيم اليدين عند المداخل والمخارج، مع إلزامية لبس الكمامات عند دخول المركز، وتركيب كاميرات حرارية، ووضع اللافتات والملصقات الإرشادية والوقائية، إلى جانب التعاون مع الجهات الأمنية لضمان عدم حدوث أي شكل من الأشكال الازدحام عند المداخل والمخارج، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة الجمهور.