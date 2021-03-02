شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شاه إيران: خامنئي «ديكتاتور» يقمع الشعب ويبتز العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شن نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي هجوما حادا على مرشد الملالي علي خامنئي، متهما إياه بقمع الشعب الإيراني وابتزاز العالم بالبرنامج النووي. وانتقد بهلوي في تغريدات على حسابه، أمس (الإثنين)، الصمت الدولي تجاه نظام إيران. وقال «في الوقت الذي أصبح العالم رهينة لابتزاز خامنئي النووي، فإنه يواصل حملته القاتلة ضد الإيرانيين». وأضاف: «لقد قتل نظام خامنئي 4 سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، ولم يتم إخطار عائلاتهم إلا بعد إعدامهم».

وكان بهلوي وصف نظام طهران بالنظام الفاشي، وشن هجوما عنيفا على النظام بعد التقارير التي أفادت بإعدام نظام ولاية الفقيه لمحتج آخر وتعذيبه حتى الموت. وقال في تغريدة له على حسابه تويتر: «قتلت الديكتاتورية الفاشية في إيران شابا إيرانيا آخر، بسبب حضوره الاحتجاجات ضد النظام». وتابع: «بهنام محجوبي تعرض للتعذيب الوحشي حتى الموت. أولئك الذين يهتمون بالإنسانية يجب أن يساعدوا الإيرانيين في محاسبة هذا النظام الإجرامي».