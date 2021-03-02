شكرا لقرائتكم خبر عن غانا أول الحاصلين على جرعات «كوفاكس» تبدأ التطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آكرا - رويترز

بدأت غانا حملة التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» الثلاثاء بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

واصطف الناس في طوابير للحصول على اللقاح خارج المستشفى الإقليمي في العاصمة الغانية آكرا في المرحلة الأولى من التطعيم التي تضع على رأس أولوياتها العاملين على الخطوط الأمامية من القطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وفي الوقت الذي أمنت فيه الدول الغربية ملايين الجرعات وأطلقت حملات تطعيم واسعة النطاق، تعجز معظم البلدان الأشد فقراً عن الحصول على أي لقاح، ما يشعل المخاوف حول التوزيع العادل للقاحات في مكافحة الوباء.

وكانت غانا أول دولة تحصل على اللقاح في إطار خطة «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى جمع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الهادفة للربح لتوفير الجرعات بشكل عادل في أنحاء العالم.

ويهدف البرنامج إلى تدبير أكثر من 1.3 مليار جرعة لأكثر من تسعين من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية العام، بحيث تغطي ما يصل إلى 20 في المئة من سكانها.

ولم يبدأ سوى عدد قليل من الدول الإفريقية الأخرى التطعيم بجرعات تم شراؤها باتفاقات ثنائية أو حصلت عليها في شكل تبرعات.

وجرى تطعيم نانا أكوفو أدو رئيس غانا وقرينته يوم الاثنين، لتعزيز ثقة المواطنين الغانيين قبل بدء الحملة، وسط شائعات وشكوك حول اللقاحات، ومع ذلك لا تزال الشكوك قائمة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إصابات فيروس كورونا في غانا تجاوزت 84 ألفاً توفي منهم أكثر من 600شخص .