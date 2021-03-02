شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: 237 مليون جرعة ستوزع على 142 دولة بنهاية مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض «كوفيد-19» إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو/ أيار، من خلال مبادرة كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي، إن من المزمع تسليم شحنات اللقاح، الثلاثاء، إلى أنجولا، كمبوديا، جمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وقال نانا أكوفو أدو رئيس غانا، إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، تسلمت نيجيريا الدفعة الأولى من لقاح الوقاية من مرض «كوفيد-19»، في إطار مبادرة اللقاحات الدولية (كوفاكس)، وذلك إيذاناً ببدء برنامج التطعيم في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وتسلمت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، 3.92 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا.

كما بدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض «كوفيد-19»، الثلاثاء، بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا حصلت عليها في إطار البرنامج ذاته لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.