شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاث موظفات في محطة تلفزيون أفغانية رمياً بالرصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلال آباد (أفغانستان) - أ ف ب

قتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تلفزيون في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان الثلاثاء، على ما أعلنت الشبكة التلفزيونية، في ما يبدو أنها عملية قتل محددة الهدف.

وقال مدير «أنيكاس تي في» زلماي لطيفي: «لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيراً على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار»، وأكد موظف آخر في المحطة الحادث والحصيلة.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الأشهر الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وشهدت أفغانستان في الأشهر الفائتة موجة من الهجمات الدموية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني، على الرغم من محادثات السلام بين حركة «طالبان» والحكومة المتواصلة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عقدين في البلاد.

وسبق أن ناشدت منظمات إنسانية المجتمع الدولي بتوفير مساعدات لإنقاذ نحو 10 ملايين طفل أفغاني؛ يعانون عدم الحصول على الغذاء الكافي.

وأوضحت المنظمات أن أكثر على 18 مليون أفغاني، من بينهم 9.7 مليون طفل، باتوا في حاجة ماسة إلى الدعم المنقذ للحياة، بما في ذلك الغذاء.