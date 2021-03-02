شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة أولى من اللقاحات ضمن آلية «كوفاكس» إلى نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - رويترز

تسلمت نيجيريا، الثلاثاء، الدفعة الأولى من لقاح الوقاية من مرض «كوفيد-19»، في إطار مبادرة اللقاحات الدولية (كوفاكس)، وذلك إيذاناً ببدء برنامج التطعيم في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وتسلمت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، 3.92 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا.

ونيجيريا هي ثالث دولة في غرب إفريقيا تتلقى جرعات عبر مبادرة كوفاكس بعد غانا وساحل العاج، اللتين بدأتا حملات تطعيم.

وكان عشرات من المسؤولين النيجيريين الذين يضعون الكمامات، في استقبال الطائرة التي نقلت الشحنة على مدرج مطار أبوجا.

وتهدف الحكومة إلى البدء بتطعيم العاملين في الصفوف الأمامية من أفراد الطاقم الطبي في أبوجا يوم الخامس من مارس/آذار، ويليهم القادة الاستراتيجيون يوم الثامن من الشهر عينه.

وقال بوص مصطفى، رئيس قوة المهمات المكلفة من الرئاسة بمكافحة جائحة «كورونا»، إن الحكومة من المتوقع أن تتسلم 84 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا، عبر مبادرة كوفاكس العام الحالي، وهو ما يكفي لتطعيم 20 في المئة من السكان.

وتهدف مبادرة كوفاكس، التي يقودها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كشريك منفذ، إلى توزيع مليوني جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية العام.