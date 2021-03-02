شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تقترح تخفيف بعض قيود الفيروس في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السماح بمزيد من التواصل بين العائلات، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلد الذي أنهكته الجائحة، بحسب مسودة وثيقة.

وسيُسمح مجدداً، وفق الوثيقة، بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين، على ألّا تتعدى خمسة بالغين، وذلك «اعتباراً من الثامن من مارس/آذار»، مع اقتراح إعادة فتح محال بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريباً.

ولم يحصل نص الوثيقة على موافقة مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، ومن المقرر أن يجروا محادثات مع ميركل الأربعاء.

وفي نهاية شهر فبراير/شباط، أعادت المدارس ودور الحضانة فتح أبوابها، بعد شهرين من الإغلاق، في معظم أنحاء ألمانيا على الرغم من المخاوف من موجة وباء ثالثة، ناجمة عن انتشار المتحوّر البريطاني.

وتوجه الأطفال إلى الحضانة أو المدرسة في عشر مقاطعات ألمانية من أصل 16، وكانت ولايتان هما ساكسونيا السفلى، وساكسونيا، قد سبق أن أعادتا فتح المدارس.

وقالت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك لوكالة «دي بي أيه»، إنه «أمر جيد أن تستأنف العديد من المدارس في ألمانيا التدريس بالحضور الشخصي تدريجياً»، مشيرة إلى أن «الأطفال، وخاصة الأصغر سناً، يحتاجون إلى بعضهم بعضا».