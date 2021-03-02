الأولمبي الآسيوي يشيد باستعدادات شانتو لتنظيم «آسياد الشباب»

متابعة - مسعد عبد الوهاب

أشاد المجلس الأولمبي الآسيوي باستعدادات شانتو الصينية الجارية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2021 في شانتو، وهي مدينة ساحلية في جنوب مقاطعة غوان دونغ، وتشمل منافساتها 18 لعبة رياضية موزعة على 161 مسابقة.

جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على التقرير الذي قدمته اللجنة المنظمة للألعاب إلى المجلس الأولمبي وشرحت فيه التقدم المحرز والأولويات والأهداف للأشهر التسعة المقبلة.

وكشف التقرير عن اكتمال بناء ملعبين جديدين وتجديد 22 ملعباً قائماً بنسبة 72 في المئة في نهاية فبراير الماضي، وأن جميع الأعمال ستنتهي بحلول نهاية يونيو المقبل، كما أوضحت اللجنة أنها اختارت 6 وكالات معتمدة للتسويق كما بدأت توظيف المتطوعين من الكليات والجامعات.

وقال مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم: «نتطلع جميعاً إلى زيارة شانتو الصينية في نوفمبر والتي تستضيف دورتنا للألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، ونشيد بالعمل الجاد للجنة المنظمة للألعاب لإنهائها استعداداتها، كما نبدي إعجابنا بالتفاصيل الواردة في أحدث تقرير ربع سنوي على الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، ونحن على يقين أنه بدعم وتعاون اللجنة الاولمبية الصينية والبلدية والحكومة الإقليمية والمجلس الأولمبي الآسيوي، فإن شانتو ستقدم أفضل بيئة ممكنة وأكثرها أمانا لدورتنا».

وتضمن التقرير الأخير تفاصيل عن الدورة، و تشكيل اللجنة المنظمة للألعاب، والشعار والتميمة، وأيضا الخطط لاستضافة ندوة رؤساء بعثات الفرق المشاركة في أبريل المقبل، وبحسب التقرير، ستتوالى الخطوات الرئيسية للانتهاء من تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، ومسيرة الشعلة، والبرامج التعليمية، ورفع مستوى الخدمات في مدينة شانتو، ووضع خطط مفصلة للوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.

وختمت اللجنة المنظمة في تقريرها: «في ظل توجيهات المجلس الأولمبي الآسيوي والتعاون الوثيق مع اللجان الأولمبية الوطنية والتواصل الفعال مع الاتحادات الدولية والآسيوية، فإن اللجنة المنظمة واثقة من أنها ستلبي جميع المهام المطلوبة للألعاب، مع الدعم الكامل للمجلس الآسيوي والحكومة الصينية المركزية واللجنة الأولمبية الصينية وحكومة غوانغ دونغ وشانتو، وجميع الشركاء، فإن شانتو 2021 ستصبح بالتأكيد حدثاً رائعاً».