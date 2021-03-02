شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطفل المصري بعد حقنه بالدواء الغالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت د. ناجية علي فهمي، أستاذة أمراض المخ والأعصاب، ومديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، نجاح عملية تلقي أول طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، لعقار «زولجينزما»، الدواء الأغلى سعراً في العالم.

وقالت أستاذة أمراض المخ والأعصاب إن حالة حالة الطفل استقرت بعد العملية، ويخضع لمتابعة لحظية.

وأشارت فهمي إلى أن الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم، الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي، ولمرة واحدة فقط، وتبلغ قيمة الدواء 2.125 مليون دولار، بما يوازي 34 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجاناً، في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطاً لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل على عامين، وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين، واختارت الشركة حالة الطفل ريان من محافظة الإسكندرية، والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.