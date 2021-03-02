شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى في دراما إماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الفنانة المصرية نشوى مصطفى، في رمضان المقبل، بعمل درامي إماراتي، وهو مسلسل «اللي نحبهم». ونشرت مصطفى عبر «إنستجرام» صورة مقطع فيديو مصور من داخل مطار دبي الدولي، بعد وصولها، قالت من خلاله «أنا عند حبايبي.. تفتكروا إيه في رمضان المقبل؟».

فيما كشف الفنان أحمد الجسمي عن مشاركة نشوى مصطفى في العمل، من خلال طرح فيديو من كواليس التصوير، ظهرت خلاله أثناء قراءة أحد المشاهد مع نجوم المسلسل. «اللي نحبهم» من تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو. ويشارك في بطولته الجسمي، وعدد كبير من نجوم الإمارات. ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى الفضائيات المحلية.