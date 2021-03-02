شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يسجل «بتتجاوز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المطرب والملحن رامي جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بتتجاوز»، من ألحانه، وكلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع أحمد إبراهيم. ونشر جمال بتلك المناسبة صورة للملصق الدعائي للأغنية، عليه صورته واسم العمل، معلقاً عليها عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي: «موعدنا الخميس المقبل مع عمل فني جديد ومميز، أتمنى أن ينال إعجابكم، ويارب يكرمنا على مجهودنا الكبير في تلك التجربة الجديدة والأهم بالنسبة لنا».