شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة "الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" تشرح فلسفة الأكاديمية لـ"تشريعية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى الاستماع إلى شرح لفلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية.

وكانت الدكتورة رشا راغب تقدمت إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقترح تطلب فيه طرح فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، قائلة إن الموضوع من الأمور ذات الأهمية التي تتطلب مناقشته فى إحدى لجان المجلس، كما يتطلب دراسة من القامات القانونية المتخصصة والموجودة في لجنة الشئون الدستورية.

وقالت الدكتورة فى طلبها إنها تتقدم بالطلب فى ضوء ما نتطلع إليه من تعاون مثمر وبناء وتكامل للجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك إعمالا لحكم المادة 138 من الدستور التي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته مكتوبة إلى مجلس النواب في اي من المسائل العامة، وإعمالا لحكم المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضى بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته إلى المجلس فيما يتعلق بتعديل القوانين واللوائح وتطوير أى من الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة أو الإدارة المحلية أو غيرها.