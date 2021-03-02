شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى للنواب بعد رفع الجلسة العامة: لكم حق تستريحوا بعد انتصارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب، مع إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس الانتهاء من الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، وإعلان انعقاد الجلسة التالية يوم 14 مارس الجاري، ترحيب من أعضاء المجلس وصلت إلي تصفيق بعضهم، الأمر الذي علق عليه "جبالي" لكم حق بعد انتصارات اليوم أن تستريحوا ".

يأتي ذلك لاسيما وانعقاد مجلس النواب بشكل متواصل منذ انطلاق الفصل التشريعي الثاني، والتي بدأها بممارسة قوية للدور الرقابي في ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لعرض موقف الوزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020)، وفي هذا الصدد يلقي وزير العدل المستشار عمر مروان بيانه عن أداء وزارته يوم الثلاثاء القادم، لنكون بصدد الاستماع لـ 29 وزيراً حتى الآن.

يشار إلي الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى شهدت اليوم الموافقة نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الاولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على " تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا" ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة".