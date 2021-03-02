شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة للنواب: تشكيل لجنة لسحب الأراضى الصناعية غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك 13 مجمعا صناعيا بـ12 محافظة يتم إعدادها، موضحة أن هناك لجنة لمراجعة قرارات تخصيص الأراضى الصناعية خلال الـ4 سنوات الماضية، ومدى استغلال المستثمرين لها، مؤكدة أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها.

وأضافت الوزيرة، أن الصناعة مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية منها ارتفاع التكلفة، لافتة إلى أن هناك مفاوضات مع وزارتى البترول والكهرباء من أجل الاتفاق على تخفيض سعر الطاقة للمصانع، موضحة أن هناك نصوص قانونية تحظر إصدار تراخيص لإنتاج أى من الاستراتيجية إلا فى حالة وجود فجوة وحاجة لهذه المصانع.

ومن ناحيته، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تعاون كبير بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة أو التموين أو الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الوزرات المتداخلة تتعاون بشكل جيد، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة، موضحًا أن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التى طلبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة إلى وضع خريطة صناعية للمستثمرين فى مصر.

وشدد المهندس معتز محمود على أن الفترة القادمة ستشهد طفرة وتقدم ملحوظ فى الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية.