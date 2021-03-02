نواب تنسيقة شباب الأحزاب: الرئيس انتصر لإرادة الشعب بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى

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القاهرة - سامية سيد - "الرئيس انتصر لإرادة الشعب"، هكذا أكد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في تحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى.

ووجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للإرادة الشعبية، فضلا عن الدعوة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى موسع، قائلاً: "ليس أول مرة يستشعر فيها نبض الشعب".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون بارجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 200، وبما يقضى بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف درويش، أن تنسيقية شباب الأحزاب ترى أنه من الضرورى المراجعة الشاملة لمثل هذه التشريعات، لاسيما وأن المواطن تحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادى، قائلاً: آن الآوان لسن التشريعات بعدما تأخذ وقتها فى حوار مجتمعى موسع.

وكذلك أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر لإرادة المصريين، ونثمن الدعوة إلي إجراء حوار مجتمعي، حيث نري أنها السبيل الأمثل لتسوية ومعالجة هذه المسأله مع تسجيل ثروة مصر العقارية دون تحميل المواطن أعباء، قائلاً: "متفائلين أنه يمكن الوصول إلى أفصل سبيل لحل هذه المسألة تكون بشكل ميسر للمواطنين"، كما وجه "الخولى" الشكر لنواب مصر الذين عكسوا نبض الشارع المصرى.

من جانبها، ثمنت النائبة غادة علي توجيه الرئيس بتأجيل تطبيق القانون، مع الحث علي الحوار المجتمعي خلال فترة العاميين، مشيراً إلي أن تنسيقية شباب الأحزاب قرأت المشهد وتشرفت بأن كانت قد رأت أهمية الحوار المجتمعي.

وأشارت البرلمانية، إلي أهمية تقدير فن توقيت إصدار القوانين فهي لب الأمر، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك تقبل شعبي لأي تشريع يمس السلم المجتمعي، إذ يجب أن يكون إيمان ورغبة في تحقيقة، ونوهت النائبة إلى أن قانون الشهر العقارى برغم إيجابياته لم يسوق للشعب بالشكل الصحيح.