شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعلن العودة للانعقاد 14 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، وأعلن أن المجلس سيعود للانعقاد يوم 14 مارس.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا وبأغلبيية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون، بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كان المجلس قد انتهى خلال جلسته العامة اليوم من الموافقة النهائية بأغلبية ثلثي الأعضاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وانتهى المجلس من مناقشة مواد الاصدار بمشروع قانون الموارد المائية والري، وأجل رئيس المجلس مناقشة مواد المشروع إلى الجلسات القادمة.

كما وافق المجلس، على إحالة تقارير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.