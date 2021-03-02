شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم علي مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبما يقضي بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري حتي 30 يونيو 2023.

وشهدت الجلسة العامة توجيه تحية واسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.