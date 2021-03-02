شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بقرار الرئيس إرجاء قانون الشهر العقارى: يخفف أعباء المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب إرادة جيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، واصفا قرار الرئيس السيسى بالقرار الذى يخفف الأعباء المالية عن المواطن.

وأكد الحزب في بيان اليوم، أن قرار الرئيس السيسى يؤكد حالة التفاعل الكبيرة من قبل القيادة السياسية تجاه كل ما يهم المواطن المصرى، والتأكيد أيضًا أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصرى الذى تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الذى أعاد الاقتصاد المصرى للطريق الصحيح.

وتابع: "الرئيس السيسي دائما يقف فى صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس لكل المصريين ويشعر بالمواطن"، داعيا أن يتم توحيد شباك التعامل وتخفيض التكاليف وتسهيل الإجراءات حال تطبيق القانون بعد الفترة الانتقالية الذى قرارها الرئيس السيسى.

وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقارى، وجهود الحكومة فى هذا الصدد".

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا فى هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية.