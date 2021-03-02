العربي: إعداد دراسة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود دراسة حاليا لتقنين أوضاع الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وتوفير بوليصة تأمينية لهم بهدف جذبهم في المنظومة الرسمية.

وقال العربي، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر القابضة للتأمين اليوم الثلاثاء، إن اتحاد الغرف التجارية يتعاون في دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين مع وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، ويجري حاليا حصر أعدادهم حتى يتم توفير ترخيص عمل لهم.

وأضاف أنه يتم حاليا إعداد دراسة لتوفير بوليصة تأمينية للبائعين الجائلين تشمل مزايا تحفيزية بعد الانتهاء من تقنين أوضاعهم وجذبهم إلى المنظومة الرسمية.

وأكد إبراهيم العربي عدم وجود حصر رسمي لأعداد الباعة الجائلين ومجالات تجارتهم قبل ذلك، وأنه يتم حاليا حصرها وتحديدها.