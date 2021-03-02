مسلحون يقتحمون بلدة في نيجيريا ويهددون عمال إغاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب أ):

هاجم مسلحون من "تنظيم داعش في غرب أفريقيا" بلدة في شمال شرقي نيجيريا تتواجد بها العديد من منشآت المنظمات الإغاثية.

واقتحم المسلحون الليلة الماضية بلدة ديكوا في ولاية بورنو، حيث يتواجد العشرات من العاملين في المجال الإنساني، بينهم موظفون يتبعون الأمم المتحدة. وقال إدوارد كالون، المقيم بالمنطقة والمنسق الإنساني الخاص بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان، إن القتال استمر لليوم الثلاثاء.

وقال :"أشعر بالغضب لسماع أن مبان تابعة للعديد من منظمات الإغاثة ومستشفى تم إشعال النار فيها أو لحقت بها أضرار".

وأعربت الأمم المتحدة، في البيان، عن قلقها العميق بشأن سلامة المدنيين في ديكوا، وكذلك سلامة النازحين داخل المخيمات وخارجها وآلاف الأشخاص الذين عادوا للمنطقة لإعادة بناء حياتهم بعد سنوات من النزوح.

وقال كالون إن "هذا الهجوم العنيف سيؤثر على الدعم المقدم إلى ما يقرب من مئة ألف شخص ممن هم في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية، خاصة وأن هناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا في ولاية بورنو".

وأعلن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، وهو جماعة منشقة عن جماعة بوكو حرام، المسؤولية عن الهجوم.

وقالت الجماعة المنشقة عبر قناة تابعة لداعش على موقع تلجرام إن "جنود الخلافة هاجموا معسكرا للجيش النيجيري المرتد في بلدة ديكوا".

وزعمت الجماعة أنها قتلت ستة جنود نيجيريين وأصابت آخرين. كما أعلنت أنها استولت على عدة مركبات تابعة للجيش وأحرقت إحدى الثكنات.

وتشهد مناطق شمال شرق نيجيريا هجمات إرهابية متكررة، كما يشن الإرهابيون هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009 ، لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على أيدي إسلاميين في المنطقة، واضطر نحو 2.5 مليون شخص للنزوح عن منازلهم.