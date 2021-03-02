إيران تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إصدار أي قرار ينتقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

حذرت إيران اليوم الثلاثاء من إصدار أي قرار ينتقدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون الرسمي إن "مثل هذا التحرك سيغلق نافذة الدبلوماسية وستكون له عواقب مدمرة."

ولفت إلى أن إيران لا تزال مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن فقط بعد رفع العقوبات الأمريكية "غير القانونية وغير الإنسانية".

يأتي هذا وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية يدرس إدانة قرار إيران بالسماح فقط بعمليات تفتيش محدودة لمنشآتها النووية.

كما حذر علي أكبر صالحي، مسؤول البرنامج النووي الإيراني نائب الرئيس، من مغبة انتقاد طهران. وقال :"لقد أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطيا بأن إيران سترد بشكل متناسب"، دون أن يقدم أية تفاصيل.

وكانت إيران قيدت الأسبوع الماضي عمليات التفتيش التي كانت تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية. وكانت عمليات التفتيش تهدف إلى ضمان أن البرنامج النووي الإيراني يخدم الأغراض المدنية فقط.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.