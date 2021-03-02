تويتر على موعد مع Super Follows"".. ما رأي المغردين في مصر؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

بمجرد أن علم أحمد موسى بأمر الخاصية الجديدة، وأسماها موقع التغريدات القصيرة بـ"Super Follows"، حيث تُتيح لبعض مستخدمي المنصة من الشخصيات العامة والمشاهير في العالم فرض رسوم على المتابعين، اعتبر صاحب الـ28 عامًا أن هذا يحد من استفادته من "تويتر"، وهو الذي يعتمد عليه في استقاء أخباره ومعلوماته، ولا يفوت أي فرصة يشارك برأيه في "ترينداته".

في بيان رسمي، أعلنت شركة تويتر، أنها بصدد إطلاق خاصية "Super Follows"، أو "المتابعين الفائقين"، خلال الأشهر المقبلة، وبموجبها يحصل مستخدمي تويتر على المال مقابل "جرعة إضافية وحصرية من المحتوى المقدم".

"تويتر" يبرر خاصيته المزمع إطلاقها بأنها إحدى محاولات "استكشاف فرص تمويل المغردين"، حيث أوضح المتحدث باسم المنصة بأن ميزة"Super Follows" توفر للمبدعين والناشرين دعم مباشر من قبل جمهورهم، وتحفزهم على مواصلة إنشاء محتوى يحبه جمهورهم، حيث يتقاضى المستخدم حوالي 4.99 دولارات شهريًا.

أما المقصود بـ"جرعة إضافية وحصرية من المحتوى المقدم"، فهي عبارة عن تغريدات إضافية، أو فيديوهات، أو إنشاء مجموعات مجتمعية.

ما ينشره أصحاب الرأي ورجال المال والأعمال، يدخل ضمن اهتمامات موسى، يُتابع الشاب حساباتهم على "تويتر"، ويقول إنه يستفيد من أفكارهم كونه مهتمًا بالشأن العام، رغم أنه يعمل مهندسًا من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً وليس لديه كثيرًا من الوقت.

لكن ليس هذا ما يشغل مسؤولي تويتر. يقول المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، لــ"الخليج 365" إن ما يهم تويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي هو إيجاد فرص جديدة للتمويل وتعظيم الأرباح، في إطار ما اسماها حربًا بين المنصات التكنولوجيا، عبر مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة لجذب مزيدًا من المستخدمين.

وتمثل قدرة المستخدمين على فرض رسوم على المتابعين للوصول إلى المحتوى الإضافي أكثر التغييرات الجوهرية التي طرأت على تويتر في السنوات الأخيرة، لكنها تتناسب أيضا مع نماذج شائعة وناجحة على المنصات الاجتماعية الأخرى.

فلم تعد الإعلانات وحدها تكفي لتحقيق الأرباح المرجوة من قبل تلك المنصات، فأصبحت أدوات الدفع المباشر ذات أهمية متزايدة لصناع المحتوى على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة، إذ حققت منصات كـ "باتريون" و"فيسبوك" و"يوتيوب" نجاحًا هائلا من ميزات الدفع المباشر لصناع المحتوى.

وجاء إطلاق الخطوة، التي يتم تجريبها حاليًا، ضمن جهود "تويتر" للبحث عن مصادر تمويل جديدة، في إطار خطتها لزيادة مداخيلها إلى 7.5 مليار دولار مع حلول 2023، حيث أن حصة "تويتر" لا تُشكل سوى 0.9 في المئة من سوق الإعلانات الرقمية العالمية، بينما تشكل حصة "غوغل" 30 في المئة و"فيس بوك" 24 في المئة، وفقا لشركة "إي ماركتر".

وتسعى شبكة التغريدات التي يرتادها يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم إلى إقناع السوق بقدرتها على جذب المزيد من المستخدمين وتنويع إيراداتها.

وتمثل الخطة تحولًا كبيرا في خدمة كانت دائما مجانية، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى انتقاد الخطوة.

كونه مجانيًا هو أكثر ما يميز "تويتر" مثله مثل باقي مواقع التواصل الاجتماعي في رأي موسى، والذي يتمتع فيها الشاب بمساحة أكبر من الحرية في إبداء الرأي ومشاركة أصدقائه ومن لا يعرفهم آرائه، لذا يخشى موسى أن تؤدي تلك الخطوة إلى عرقلة وصوله إلى أغلب صناع المحتوى و"التريند"، بما فيها منصات إعلامية كما يعتقد.

يعتقد خبير المعلومات أن "البلاد العربية لا تنجح فيها الاشتراكات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن مستخدميها اعتادوا على استقبال خدمة مجانية".

ويعتقد الخبير أنه "يصعب توقع رد فعل المستخدمين على تلك الخاصية الجديدة"، موضحًا أن الإجابة على تساؤل لأي مدى يتأثر مستخدمي "تويتر" بـSuper Follows"" سلبًا أو إيجابًا يتطلب تحليل بيانات المستخدمين طبقًا لكل بلد وفئة ومستوى اقتصادي.

محمد حسن لا يعتمد على "تويتر" بشكل خاص، مثله عنده كباقي وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، يتجول بين وقت لآخر على صفحته الرئيسية، كما الأمر نفسه مع "فيسبوك" و"انستجرام"، ولا يعتقد أن الخاصية الجديدة ستؤثر عليه كثيرًا، لأنه لا يهتم بمتابعة أفكار أو شخصيات بعينها، بل يتفاعل مع أي "تريند" يستهويه، ولا يعتقد أن يدفع يومًا لمتابعة محتوى بعينه، يقول إنه يحمل من الأعباء الأسرية ما يثقل كاهله بما يكفي، وهو المتزوج ولديه طفلة لم تكمل عامين، ما يستوجب عليه عدم تضييع أي مليم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يعتقد خبير نظم المعلومات أن "Super Follows": "سوف يحدث تنظيمًا وتلقيحًا للمحتوى الذي يستقبله المستخدم، ويجعل المستخدم صاحب اليد العليا في اختيار المحتوى الذي يشبع حاجته بدلًا مما كان موجه إليه بالكامل عبر خوارزميات".

في نفس الوقت يعتقد الخبير أن تلك الخاصية "ربما تحد من انتشار المعلومات، وتأثر على حرية التعبير لأنها لا تتيح نفس الفرصة للجميع في الحصول على المعلومات".

على كل حال، يتوقع أن تدخل "Super Follows" حيز التنفيذ خلال شهور، بعيدًا عما تمثله الخطوة من تغيير في الفضاء الإلكتروني.