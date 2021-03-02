بنك مصر يتيح للعاصمة الإدارية خدمات التحصيل الإلكتروني وبطاقات الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من أجل تقديم حلول دفع متكامل.

و تشمل هذه الحلول، إصدار بطاقات دفع وإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني المختلفة في كافة المواقع الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالعاصمة الإدارية ورمز الاستجابة السريع ونقاط البيع بجميع أنحاء العاصمة الإدارية.

وبحسب بيان من بنك مصر اليوم الثلاثاء، وقع على البروتوكول عن شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعن بنك مصر محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة.

وقال البنك إن توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من دوره في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعما لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي؛ حيث تعتبر العاصمة الإدارية هي أول مدينة رقمية بالكامل في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن هذه المدينة تعتمد بالأساس على أحدث التكنولوجيا في إدارة موارد المدينة كنموذج لتطبيقه بالمدن الجديدة وتطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي يحتذى به في جميع الدول العربية.

ويمكّن البروتوكول المستخدمين المقيمين بالعاصمة الإدارية من الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات والاشتراكات الخاصة من خلال الموقع أو التطبيق الخاص بالعاصمة الإدارية كدفع رسوم الخدمات مثل موقف السيارات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وفقا للبنك.

كما يمكن البروتوكول حصول المقيمين وغير المقيمين على بطاقات دفع ذات تكنولوجيا متطورة لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المالية واستخدامها في نفس الوقت في عبور البوابات الخاصة بالعاصمة الإدارية بسهولة ويسر كأول بطاقة متعددة الاستخدامات من حيث الدفع وإمكانية الدخول والخروج من خلالها، بحسب البيان.

وتستهدف العاصمة الإدارية أن يبلغ عدد السكان 2 مليون نسمة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عدد الموظفين والذي يصل إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة إلى 6.5 مليون نسمة، مما ستتيح حوالي 2 مليون فرصة عمل.

وقال بنك مصر إنه حقق قفزة في نشر نقاط البيع حيث ارتفع عددها من 19 ألفا إلى 167 ألف نقطة بيع في ديسمبر الماضي، وإنه يحتل المركز الأول في معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code"، وأنه حقق أعلى معدل نمو في سوق خدمات التجارة الإلكترونية.

وأضاف بنك مصر أنه يتميز بتنوع منتجات بطاقات الدفع الإلكترونية لتناسب كافة شرائح العملاء، حيث بلغ عدد العملاء نحو 13 مليون عميل، مشيرا إلى أن بطاقات البنك حققت أعلى معدل نمو لمعاملات الشراء عبر شبكة الإنترنت في 2020.