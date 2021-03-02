أسعار الدولار تتراجع في بعض البنوك وترتفع بأخرى بنهاية تعاملات الثلاثاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر السعر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.