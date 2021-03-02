منظمة الصحة العالميّة تحذّر : أزمة "كورونا" لن تنتهي بحلول نهاية 2021

اسماعيل عبد الحي - قال المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان إنه على الرغم من تباطؤ إنتشار كورونا في بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعي الإعتقاد بأن الوباء سينتهي بحلول نهاية العام".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوضح رايان أن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، بما في ذلك العاملين بمجال الرعاية الصحية، سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء، وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقي الفيروس تحت السيطرة".

وأضاف "إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على خطر الموت أو على الإستشفاء، ولكن على الانتقال والانتشار، فأعتقد أننا سوف نتجه بسرعة نحو السيطرة على هذا الوباء".

وإرتفع عدد الإصابات العالمية الجديدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهرين تقريبا، وزادت الحالات المبلّغ عنها في 4 من 6 مناطق، وهي الأميركيتان وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "هذا أمر مخيب للآمال، لكنه ليس مفاجئا، ونحن نعمل على فهم أسباب الزيادة في إنتقال عدوى الفيروس".

وأوضح غيبريسوس أن "أسباب إنتشار كورونا تعود إلى تخفيف إجراءات العزل لمكافحة الفيروس، وإستمرار ظهور أنواع متحورة من كورونا، وعدم إلتزام الناس بالوقاية".

وشدد على أن "اللقاحات من شأنها أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ولكن إذا كانت الدول تعتمد فقط على اللقاحات، فإنها ترتكب خطأ، وتبقى إجراءات المكافحة هي الأساس لمواجهة الفيروس".

الحرة