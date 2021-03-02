الإمارات تقدم 66539 جرعة جديدة من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 66,539 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 6,094,956 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.