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الإمارات تقدم 66539 جرعة جديدة من لقاح كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقاح

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 66,539 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 6,094,956 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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