إيران: على واشنطن اتخاذ خطوات لإثبات حسن النية وبناء الثقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

حذرت إيران من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتها، مجددة الدعوة إلى رفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي صباح اليوم الثلاثاء “نحذر من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتنا لأنه سيؤثر على الجهود الدبلوماسية”.

وأضاف ربيعي أن على واشنطن اتخاذ خطوات لإثبات حسن النية وبناء الثقة، وأضاف أنها لم تتحرك بهذا الاتجاه ورفضت حتى اللحظة اتخاذ خطوات، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تدعي بأنها تسعى للدبلوماسية قبل رفع العقوبات عن إيران.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية “على شركائنا في الاتفاق النووي أن يحثوا واشنطن على العودة للاتفاق” مشيرا إلى أنه ليس هناك أي خيار غير الدبلوماسية لحل الخلافات لكن يجب أن تكون مبنية على حسن النية والصدق.

كما أكد ربيعي للعالم أن برنامج إيران النووي سيظل سلمياً وتحت إشراف دولي قانوني، حسب قوله.

وفي واشنطن، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن خيبة أمل الولايات المتحدة من رفض إيران مقترحا أوروبيا لعقد محادثات غير رسمية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت ساكي أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الدبلوماسية مع طهران لتحقيق عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي.