الامارات.. "الصحة" تقدم 66539 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 66,539 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,094,956 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".