شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان : يجب وقف الهجمات ضد المملكة فورَا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت اليابان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة بما فيها مدينة الرياض.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية يوشيدا تومويوكي في بيان، ضرورة وقف الهجمات عبر الحدود على المملكة فورًا، ووقف إطلاق النار الفوري وبدء حوار لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن.

كما أكد أن حكومة اليابان مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وملتزمة ببذل جهود مستمرة، بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.