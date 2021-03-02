شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الجائحة لن تنتهى بحلول نهاية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير التنفيذي لخدمات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان إنه على الرغم من تباطؤ انتشار كورونا فى بعض البلدان بسبب الإغلاق وبرامج التطعيم، "فمن السابق لأوانه وغير الواقعى الاعتقاد بأن الوباء سينتهي بحلول نهاية العام".

وأوضح رايان في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن "تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية سيساعد في تخفيف المأساة والخوف من الوباء وسيساعد في تخفيف الضغط على المستشفيات، ويبقي الفيروس تحت السيطرة".

وأضاف: "إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على خطر الموت أو على الاستشفاء، ولكن على الانتقال والانتشار، فأعتقد أننا سنتجه بسرعة نحو السيطرة على هذا الوباء".

وارتفع عدد الإصابات العالمية الجديدة الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهرين تقريبا وزادت الحالات المعلن عنها في 4 مناطق وهي الأمريكيتان وأوروبا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط .