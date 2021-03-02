الكاظمي: نجحنا بمنع انهيار العراق اقتصاديا وماليا

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "البلد يمر بازمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء".

وأشار الى ان "الورقة البيضاء ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع".



وكان الكاظمي، قد دعا خلال جلس اليوم، الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.