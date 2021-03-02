مفاجأة سعيدة لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية

وكان برشلونة خسر مباراة الذهاب أمام الفريق الأندلسي بهدفين دون رد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيدري لاعب وسط برشلونة شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وقد يكون جاهزا لمباراة الغد.



وتعرض بيدري (18 عاما) للإصابة، في مباراة إشبيلية في الليجا، التي فاز بها البارسا 2-0، ولم يستطع إكمال اللقاء، وخرج من الملعب قبل 20 دقيقة من نهايتها.

وأصدر برشلونة بيانا، الأحد الماضي، يكشف من خلاله أن التشخيص النهائي لإصابة بيدري، عبارة عن شد في العضلة النعلية بالساق اليسرى.

وكان من المفترض أن يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات لمدة تصل إلى أسبوعين، لكنه تعافى بشكل أسرع من التوقعات.

