الكاظمي يدعو الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، إنه "على الوزراء عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع".



هذا وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

