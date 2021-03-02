الكعبي: البرلمان ماضٍ بتشريع قانون 'تشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش'

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نسوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل كريم خان مستشار في الامم المتحدة رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش ( UNITAD) والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزي".وبين الكعبي، وفقاً للبيان ان "مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره، مؤكدا قرب رفعه للقراءة الاولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون".

وأوضح ان "تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش بان هذه المحكمة هي الاولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره".



وشدد الكعبي، بحسب البيان على ان "تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء اليها حتى في محاكم دولية ، كما يمثل القانون فرصة ثمينة بان يمهد العراق لمحاكمة دولية في اطار وطني ولدفع الدول لدعم العراق من اجله تنفيذه كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم وهذا سيسهم في محاربة الفكر الإرهابي بفكر السلام ونشر مباديء حقوق الإنسان ونبذ التطرف بكافة اشكاله ومسمياته".