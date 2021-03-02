شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 142169 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 142169 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1580 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 132945 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .

