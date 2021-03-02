لارتيست واللبنانية كارول سماحة في أغنية “راب”

جدة - عبدالحي حسين - يتعاون الفنان المغربي، لارتيست، مع النجمة اللبنانية، كارول سماحة، في عمل جديد تحت إشراف المغربي “دي جي” يوسف.

وتقدم اللبنانية كارول سماحة، لأول مرة في مسيرتها الفنية، أغنية راب، ويغني إلى جانبها لارتيست، ومغنى الراب الكويتي “دافي”.

و“الأغنية المشتركة تصدر تحت عنوان “حياتي”، ويرتقب أن تكون متاحة على منصات الموسيقى، انطلاقا من يوم غد الأربعاء.

ويعتبر التعاون مع كارول سماحة أول تعامل للارتيست مع فنان من الشرق الأوسط، علما أنه حل في الفترة الأخيرة في المغرب لتصوير لقطات من أول عمل سينمائي له.