المغربي يونس العيناوي مدربا للصربي فيليب كراجينوفيتش

جدة - عبدالحي حسين - يخوض المغربي يونس العيناوي نجم كرة المضرب المغربية، تجربة جديدة في مساره، بعد تعيينه مدربا للصربي فيليب كراجينوفيتش، المصنف 31 عالميا.

وسيكون العيناوي مطالبا بمد الصربي فيليب بكل الخبرة التي راكمها طيلة مسيرته الاحترافية، الحافلة بالإنجازات والبطولات، للدفع به نحو التألق وتسلق الرتب؛ ولما لا اللعب على حصد البطولات الكبرى، والاقتراب من العشر الأوائل في تصنيف محترفي لاعبي التنس.

ويعتبر يونس العيناوي من نجوم لاعبي كرة المضرب المغربية والعربية على قلتهم، إذ حقق خلال مسيرته 264 فوزا مقابل 226 خسارة؛ بحيث احترف التنس عام 1990، واعتزل سنة 2009 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات.

وحصل العيناوي على خمس بطولات في رابطة محترفي التنس “ATP”، كما تمكن من تصدر التصنيف العالمي بعد فوزه ببطولة الدوحة عام 2002، إضافة إلى تمكنه في عام 2002 من إنهاء الموسم في المركز 14، وتحقيق ثلاث بطولات (الدار البيضاء، الدوحة، ميونخ).

ووصل العيناوي كذلك إلى ربع نهائي بطولة أستراليا مرتين: أعوام (2000 ، 2002) ، وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور نصف النهائي، كما أنه وصل إلى دور ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة مرتين أعوام (2002 ، 2003)، إضافة إلى وصوله إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة مرتين أعوام (1995 ،2000).

وفي السياق ذاته، تمكن العيناوي من الوصول ثلاث مرات إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون أعوام (2000 ، 2001 ، 2003)، ووصوله بالمغرب إلى المجموعة العالمية بكأس ديفيز في جيل ذهبي للتنس المغربي؛ حيث تواجد معه هشام أرازي وكريم العلمي.