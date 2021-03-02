الأحباس قبلة صناع الأعمال الدرامية… فيلم جديد يصور بالمنطقة التاريخية بالبيضاء

جدة - عبدالحي حسين - تشهد منطقة الأحباس بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في الوقت الحالي، تصوير فيلم تلفزي جديد، يحمل عنوان “نافذة الجنة”، من إخراج عبد الإله الجواهري.

ويشارك في بطولة الفيلم التلفزي، كل من مريم الزعيمي، إلى جانب مريم باكوش، ومنال الصديقي، ويرتقب عرضه على القناة الأولى.

وقبل مدة قصيرة، شهدت منطقة الأحباس، تصوير مسلسل بعنوان “سوق الدلالة”، سيعرض في رمضان المقبل على القناة الثانية، من إخراج جميلة البرجي بنعيسى، ويحكي عن منطقة الأحباس في الدار البيضاء للتعريف بها عبر حبكة درامية.

وتشهد ساحة الدراما منذ تخفيف الحجر، نشاطا مكثفا، إذ صورت عشرات الأعمال، بين مسلسلات وأفلام تلفزية، ستتنافس على دخول سباق رمضان المقبل.