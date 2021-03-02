استمرار شيبل مع حسنية أكادير رهين بمباراة الكوكب

جدة - عبدالحي حسين - أكد مصدر مقرب من فريق حسنية أكادير لـ”اليوم24″ أن بيدرو بنعلي على أبواب الغزالة السوسية للإشراف على العارضة التقنية للفريق.

وقال المصدر ذاته إن بيدرو يوجد، حاليا، في مدينة أكادير بغية التوقيع مع الفريق السوسي، مضيفا أن نتيجة مباراة الحسنية أمام الكوكب المراكشي، برسم دور سدس عشر كأس العرش، ستحسم الأمور بشكل نهائي، بشأن التخلي عن شيبل، وتعويضه ببيدرو.

وتابع المصدر عينه أن سبب تفكير إدارة الفريق في تعيين بيدرو مكان شيبل، هو سوء النتائج، التي لحقت بالغزالة السوسية في الآونة الأخيرة، ما جعله يحتل الرتبة التاسعة بعشر نقاط.