أتلتيكو مدريد “يرغب” في التعاقد مع نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - عبر فريق أتلتيكو مدريد الاسباني عن اهتمامه بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الانجليزي.

وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية رغبة مجموعة من الفرق في الاستفادة من زياش في ظل وضعه الراهن مع تشيلسي.

وشدد المصدر ذاته علی كون مسٶولي فريق العاصمة الاسبانية يراهنون علی استغلال وضعية زياش الحالية مع تشيلسي بهدف التعاقد معه لتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر نفسه أن المدرب سيميوني يرغب في التعاقد مع زياش قبل مغادرة لاعبين كفيتولو، مبرزا في السياق ذاته أنه يسعی ليكون زياش أبرز النجوم الذين يعتزم الفريق ضمهم.