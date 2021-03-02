رشيد الوالي: استفدت من اللقاح… ولم أشعر إلا بأعراض بسيطة-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان رشيد الوالي، أن الأعراض التي أحس بها بعد تلقيه اللقاح، لم تتجاوز القليل من الدوار، والعياء.

وصرح رشيد الوالي لـ”اليوم 24″ أنه أصر على العودة إلى العمل، يوما واحدا بعد تلقيه اللقاح، مفضلا التضحية، وعدم إعاقة عمل طاقم يتكون من 50 شخص، يقودهم في أول تجربة له تخص إخراج الـ”ستكوم”.

وشجع الوالي جمهوره على الاستفادة من اللقاح، من أجل الخروج من الوضع الحالي الذي فرض “سجنا” دام لمدة سنة.

يذكر أن عددا من الفنانين استفادوا من حملة اللقاح، منهم عبد الرؤوف، وعبد الهادي بلخياط، ومهيول، وعائشة ماهماه، وعز العرب الكغاط.