اجتماع إسرائيلي- إماراتي يبحث الدبلوماسية الرقمية والعامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث السفير الإماراتي لدى تل أبيب محمد آل خاجة، الثلاثاء، مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية نوعام كاتز، الدبلوماسية الرقمية.

وقال السفير الإماراتي في تغريدة على تويتر: "في إطار اجتماعاتي مع المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقيت اليوم بسعادة نوعام كاتز نائب المدير العام في الوزارة وفريق عمله".

وأضاف: "ناقشنا مجموعة من المواضيع أبرزها الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية العامة وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية الإسرائيلية".

وكان آل خاجة وصل إلى إسرائيل أمس الإثنين، كأول سفير إماراتي لدى تل أبيب، وسط استقبال حافل على كافة المستويات في إسرائيل.

وقدم السفير الإماراتي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كما التقى وزير الخارجية جابي أشكينازي.

ولاحقا اجتمع السفير الإماراتي، مع ألون أوشبز المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وحاييم ريجيف مدير إدارة الشرق الأوسط بالوزارة.

وتناولت المباحثات، معاهدة السلام، وتعزيز العمل المشترك بين دولتي الإمارات وإسرائيل "لدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة"،. بحسب آل خاجة.