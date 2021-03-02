جورباتشوف.. الزعيم الذي أخمد الحرب الباردة يطفئ شمعته التسعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده التسعين.

ومن المنتظر أن يحتفل الزعيم السوفيتي السابق الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه رجل دولة فذ ترك بصمة على مسار تاريخ العالم، عبر برنامج زووم لاتصال الفيديو عبر الإنترنت.

وجورباتشوف، الذي كان من مناصري الحد من التسليح والإصلاحات التي تستند إلى الديمقراطية عندما كان زعيما للاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، معروف على نطاق واسع بأنه ساهم في إنهاء الحرب الباردة.

ومع ذلك فإن منتقديه في روسيا يحملونه مسؤولية ما يعتبرونه الانهيار القاسي وغير الضروري للاتحاد السوفيتي في 1991.

وأرسل بوتين، الذي عبَر عن أسفه لانهيار الاتحاد السوفيتي، برقية تهنئة لجورباتشوف نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني.

وقال في البرقية "أنت تنتمي بحق إلى كوكبة من رجال الدولة المتميزين الأفذاذ في عصرنا، الذين كان لهم أثر واضح في مسار التاريخ المحلي والعالمي".

وذكرت قناة (آر.إي.إن تي في) الروسية أن جورباتشوف يعتزم تبادل الحديث مع أصدقائه وحلفائه السياسيين عبر زووم.