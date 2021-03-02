قطان يكشف حقيقة عقد قمة بالسعودية حول "سد النهضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، عدم صحة وجود قمة بالرياض لإنهاء أزمة "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال قطان، خلال لقاء مع برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية": "ليس هناك قمة لهذا الموضوع إطلاقا، نراقب المشهد، ونتواصل مع جميع الأطراف".



وأضاف: "المملكة صوتها قوي، ولا نتدخل في أي موضوع إلا إذا كنا متأكدين من نجاحه، وسوف نتدخل عندما نتأكد أن الأطراف الثلاثة ستتقبل الوضع".

وأشار إلى وجود "قمة سعودية أفريقية تعقد في الرياض في الوقت المناسب الذي يراه خادم الحرمين الشريفين، وتليها القمة العربية الأفريقية".

وتابع: "ليست لنا أهداف غير معلنة في أفريقيا، وكل ما نسعى له: كيف نوطد علاقتنا بها، وكيف نعيد لهذه المنطقة الأمن والاستقرار، وكيف نتصدى لمن يحاول أن يخرّب هذه الدول؟".

ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.