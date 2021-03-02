بين السماء والأرض.. الذهب في القاع والدولار يلامس قمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.

هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1717.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو/حزيران عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% الي 1716.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس، إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه، مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات "أقل من أن يوضع في الحسبان".

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة 4 أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولار للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولار.

الدولار يرتفع لذروة شهر

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات، الثلاثاء، في حين تراجعت العملات عالية المخاطر، إذ دفعت مخاوف من ارتفاع عائدات السندات المستثمرين للعودة لأصول الملاذ الآمن.

وأثار ارتفاع العائدات القلق في الأسواق في الأسابيع الأخيرة ويخشى المتعاملون من أن التعافي الاقتصادي من تأثير كوفيد-19 إلى جانب التحفيز المالي قد يتسببان في قفزة للتضخم حين تنتهي إجراءات العزل نتيجة الطلب الاستهلاكي الكامن.

وعوضت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي و النيوزيلندي بعض الخسائر التي تكبداها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين مع تراجع العائدات وصعود الأسهم، لكنهما عاودا الهبوط اليوم.

وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات وزاد 0.3% إلى 91.326 بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وهبط الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ نوفمبر 2020 مقابل الدولار. وارتفع الدولار مقابل الفرنك منذ بداية يناير كانون الثاني وكسب نحو 3.8% منذ بداية العام.

وفقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.6% مسجلا 0.7222 مقابل نظيره الأمريكي.

وخسر الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7747 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أكد بنك الاحتياطي الأسترالي التزامه بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات.

وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش، نزل اليورو 0.3% إلى 1.2015 دولار مسجلا أقل مستوى في نحو شهر.