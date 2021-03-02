العملة اللبنانية تنهار.. الدولار يتجاوز الـ10 آلاف ليرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بلبنان سعراً قياسياً جديداً، حيث بلغ عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد ظهر اليوم الثلاثاء.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في لبنان سعراً قياسياً جديداً، حيث بلغ عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد ظهر اليوم، فيما تخطاه في بعض المناطق وفق ما تناقلته بعض المنصات التي يتم التداول بها بين اللبنانيين.



وبهذه الزيادة كسِر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.

وفي وقت سابق اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الليرة اللبنانية، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. وتراوح دولار السوق السوداء في لبنان ما بين 9800-9850 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان المصرف المركزي أعلن أمس الإثنين، عن وضع خارطة طريق للإجراءات المرتبطة بتطبيق القرار الذي كان قد فرضه على البنوك لزيادة رأسمالها.

وقال في بيان أمس "إنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف".

ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية وخسارة قيمتها أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الذي كان مثبتا لسنوات طويلة على قيمة 1500 ليرة، وهو ما فاقم معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية حيث بدأ الوضع منذ ذلك الحين يتفاقم اقتصاديا وماليا.